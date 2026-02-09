９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円６１銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８５円３３銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５７円２０銭前後で推移していたが、午前１０時３０分過ぎに一時１５６円１０銭前後にドル安・円高が進行。その後、いったん１５６円８０銭前後に値を戻したものの、午後にかけ再び軟化した。８日の衆院選では自民党が大勝し、高市政権による積極財政への警戒感も台頭したが、三村淳財務官が朝方、「市場を高い緊張感をもって注視する」と述べ、為替介入への警戒も膨らんだ。また、衆院選を通過したことでいったん利益確定のドル売り・円買いも膨らみ１５６円半ばへと円は上昇した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８３３ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。







