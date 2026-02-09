明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・マネーストック

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

２２：３０ 米・雇用コスト指数

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２２：３０ 米・小売売上高



○決算発表・新規上場など



決算発表：日揮ＨＤ<1963>，ヤクルト<2267>，アルフレッサ<2784>，オープンＨ<3288>，飯田ＧＨＤ<3291>，東レ<3402>，クラレ<3405>，ＳＵＭＣＯ<3436>，菱ガス化<4182>，ＡＤＥＫＡ<4401>，ＵＳＳ<4732>，資生堂<4911>，ＪＸ金属<5016>，出光興産<5019>，インフロニア<5076>，太平洋セメ<5233>，ＤＯＷＡ<5714>，いよぎん<5830>，洋缶ＨＤ<5901>，住友重<6302>，シャープ<6753>，三井Ｅ＆Ｓ<7003>，ＩＨＩ<7013>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，シマノ<7309>，ワークマン<7564>，丸井Ｇ<8252>，東急<9005>，ＪＲ九州<9142>ほか



出所：MINKABU PRESS