「残留争いじゃねえか」「ほんとにやばい」三笘所属のブライトンがまさかの大不振…12戦１勝で14位転落にファン悲嘆「何がしたいのか」「そろそろ危機感もたないと」
三笘薫を擁するブライトンは現地２月８日に開催されたプレミアリーグの第25節で、鎌田大地が戦線に復帰したクリスタル・パレスとホームで対戦。三笘がフル出場したなか、61分にイスマイラ・サールに決勝ゴールを許し、０―１で敗れた。
これで、リーグ戦ここ12試合で１勝６分け５敗と低迷し、14位まで転落。降格圏の18位ウェストハムとは８ポイント差で、残留争いに巻き込まれかねない危険水域に達している。
この状況に、ファンからは次のような声が上がった。
「ブライトンほんとにやばいかも」
「本当に立て直しどうするんだろ」
「ブライトン重症だな。リーズと２ポイント差はまずい。残留争いじゃねえか」
「内容が良くない」
「毎試合同じようなサッカーで進化を感じない」
「いよいよ残留争いに近づいてきたな。悔しいよほんとに」
「何がしたいのか意図が全く伝わらない」
「そろそろ危機感もたないとヤバない？」
攻守に精彩を欠くチームは、ここから巻き返しを図れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
