MISAMOが2月7日、東京・渋谷のクレインズ6142にてリリースイベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」を開催。会場には、MINA、SANA、MOMOが出席。本田翼、三吉彩花、森香澄、ハリセンボンの近藤春菜ら著名人が続々と来場し、その豪華な顔ぶれが大きな注目を集めている。

■2月4日に日本での1stアルバム『PLAY』を発売

2月4日に待望の日本1stアルバム『PLAY』が発売され、そのリリースを記念した本イベントの会場内には、彼女たちの衣装やMVセットの展示に加え、サイン入り台本、フォトスポットなど贅沢な空間が用意されていた。TWICEの公式Instagramでは、三者三様のブラックドレスを身に纏ったMINA、SANA、MOMOの3人が並ぶ写真が公開された。写真には、「雪が降る寒い中でも来てくださったONCEのみんな、ありがとうございました そして、たくさんの想いを飛ばしてくれたみんなの気持ちも、ちゃんとMISAMOに届いていました いつも大きな応援を本当にありがとうございます 引き続き、MISAMOの『PLAY』を楽しんでください」と温かなメッセージが添えられた。

また、SANAは自身のInstagramにも「エレガントなグラフ ティルダズ ボウを身に着けて、特別な日が更に特別に感じられた日でした」と綴った。投稿には、ドット柄の黒ドレス姿の階段での全身ショットや扉の前で凛と佇む姿のバストアップのショットが収められている。

■本田翼「3人の女神のまぶしいこと」

かねてより熱烈なファンとして知られる本田翼は自身のSNSにて「音楽も世界観も魅力たっぷりだった…3人の女神のまぶしいこと」とコメント。ピンクのニットカーディガンを纏った本田が、3人と並ぶ写真を公開した。1枚目はちょっと緊張気味の表情を見せていたが、2枚目には柔らかな笑顔を浮かべた。さらに3枚目では心からの感激が滲む表情を見せた。また、4枚目には、共に会場を訪れたハリセンボンの近藤春菜との親密な2ショットも披露した。

■ハリセンボン近藤春菜「3人と会える時は、いつもふがふがしちゃう」

近藤も自身のInstagramを更新し、4ショットを披露。「アルバム、毎日聴いてるんだけど、『PLAY』ってタイトルにふさわしい、様々な色や表情の曲たちで、MISAMOさんの表現が素晴らしくて、だいすきなアルバム！まだ触れていない人はぜひ聴いてほしいし、MVも見てほしいいい」とアルバムの感想を熱く綴った。さらに、「3人と会える時は、いつもふがふがしちゃう この時も3人やさしくって、ポーズのリクエストにも応えてくれて、本当にありがとうの気持ちでいっぱい！いつも幸せをありがとう」と、喜びと感謝の気持ちを伝えた。

続けて「黄色いジャケットの人はエルトンジョンではありません」と自ら先制してツッコミを入れるユーモアを披露（1枚目）。MOMOとMINAに腕を組まれて嬉しそうな表情を浮かべる姿（2枚目）や本田翼とともにリラックスした空気感に包まれる5ショット（4~6枚目）など、彼女たちが築いてきた関係性を垣間見ることのできる写真が続いた。さらに、会場の展示物と共に撮影したファン心理溢れるショットを披露した。

■森香澄、撮影後に号泣「夢かもしれません」

「夢かもしれません、、、」との言葉と共に、ウエストチラ見えの白いドレス姿でMISAMOとの4ショットを公開したのは森香澄だ。森は、自身のInstagramにて「お話もさせていただいて、本当に美しすぎて、、、緊張しすぎて何を喋ったかは正直覚えてないのですが、優しく微笑んでくださったお顔は目に焼き付けました」と対面時の衝撃を振り返りながらも、メンバーたちの姿を目に焼き付けたことを告白した。

公開された映像には、あざといポーズをリクエストして4人で撮影している微笑ましい光景（2枚目）や、その撮影時のオフショット動画（3・4枚目）が収められている。そして「写真を撮り終えるまでは涙を我慢し、終わった瞬間に号泣しました、、笑笑」と明かした、撮影が終わった瞬間に号泣している姿（5枚目）までも公開されている。

また、Xでも4ショットを投稿。

■鈴木福「中学生の頃にTWICEにどハマりし」

俳優の鈴木福も自身のInstagramを更新し、「中学生の頃にTWICEにどハマりしそこからずっと応援してきたMISAMOのみなさんにお会いできてとても嬉しかったです！！！」と長年応援し続けていた憧れの存在であることを明かした。黒のスーツを端正に纏った姿での4ショットには、1人のファンとしての至福をかみしめているかのような晴れやかな表情が収められている。

■ニューヨーク嶋佐和也「奇跡が起きました」

お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也もハットを深く被ったシックな装いで撮影された4ショットを公開。「奇跡が起きました。ONCE歴約10年、MISAMO様のリスニングパーティーにご招待いただきました。この写真は私の家宝となるでしょう」と喜びを綴った。

■MOMOの姉・hana「2日連続で3人と一緒にスケジュールさせていただきました」

MOMOの実姉であり、ダンサーとしても活躍するhanaも会場を訪れ、その特別なひと時を共有した。hanaは、「昨日も美しい3人と会えてうれしかった」と綴り、白いジャケットを纏った洗練された装いでの4ショットを公開。さらに「2日連続で3人と一緒にスケジュールさせていただきましたw」とコメント。身内ならではの親密な距離感を感じさせた。5枚目には、舞台裏の微笑ましいエピソードも披露。「他のポーズありますか？でいつでも会えるからないやろってなって落ち込みポーズになったやつ」と“落ち込みポーズ”の4ショットを掲載した。

■川津明日香「とても光栄で忘れられないひとときになりました」

俳優・モデルとして活躍している川津明日香も自身のXを更新し、高揚感たっぷりに「夢のような時間でした」とコメント。写真は、透け感のあるトップスにジャケットを羽織った川津が中央に立ち、共に来場したモデルの鈴木友菜を交えた5ショットを披露。さらに、「とても光栄で忘れられないひとときになりました 素敵なお時間を本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを綴った。

■植野有砂「まだ夢見心地です」

植野有砂も自身のInstagramを更新し、「まだ夢見心地です」と興奮冷めやらない様子で綴り、ブラックで統一したシックな装いでの4ショットを公開した。続けて「ConfettiのMVの衣装もかわいくて何度も見てたんだけど実際の衣装の展示も見れたりプリクラ撮れたりPLAYの世界観に没入してきました 御三方は当たり前に美しく、お召し物もジュエリーも本当に素敵でした 本当に本当にかわいすぎて優しすぎてずっと幸せでいてください 笑 わたしがずっと嬉しそうなのはお許しください」というコメント。公開された写真には、親交の深いkemioやミチ、よしあきらと共に紙吹雪を散らしている動画（2枚目）や会場内の展示でのショットなども披露した。

■三吉彩花、黒のレザージャケットでクールな4ショットを撮影

俳優、そしてモデルとして活躍している三吉彩花も会場を訪れたことを報告。自身のInstagramのストーリーズにて、フード付きレザージャケット姿で会場内の展示を見て回る姿を披露した。また、MISAMOの3人との撮影中のオフショット動画、衣装やポストなどの展示物を撮影したショットも公開されている。

