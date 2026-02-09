立花エレテック <8159> [東証Ｐ] が2月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.4％減の60.1億円に減ったが、通期計画の80億円に対する進捗率は75.2％に達し、5年平均の71.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.2％減の19.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.0％減の25.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.3％→3.3％とほぼ横ばいだった。



