ＪＦＬＡホールディングス <3069> [東証Ｓ] が2月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.9％増の11.6億円に伸び、通期計画の9.3億円に対する進捗率が124.7％とすでに上回り、さらに前年同期の103.9％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は2.3億円の赤字(前年同期は0.3億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.8％→4.3％に改善した。



株探ニュース

