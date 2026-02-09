ミクニ <7247> [東証Ｓ] が2月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比55.5％増の26.5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の24億円→33億円(前期は28.4億円)に37.5％上方修正し、一転して16.0％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.5億円→16.5億円(前年同期は15.5億円)に2.2倍増額し、一転して6.2％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の10億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.0％→4.2％に改善した。



株探ニュース

