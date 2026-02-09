アルファシステムズ <4719> [東証Ｐ] が2月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比11.5％増の40.7億円に伸び、通期計画の49億円に対する進捗率は83.1％に達し、5年平均の74.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比6.9％減の8.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比9.3％増の16.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の15.1％→15.4％に上昇した。



株探ニュース

