中央倉庫 <9319> [東証Ｐ] が2月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の18.8億円に減り、通期計画の24.5億円に対する進捗率は5年平均の79.3％を下回る77.1％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.4％増の5.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比16.7％減の5.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.5％→6.9％に悪化した。



株探ニュース

