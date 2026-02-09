セントラルスポーツ <4801> [東証Ｐ] が2月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比62.3％増の16.8億円に拡大したが、通期計画の25.5億円に対する進捗率は65.9％にとどまり、5年平均の69.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比77.9％増の8.7億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.3％増の7.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.3％→6.5％に改善した。



株探ニュース

