『あいのり』桃、3歳次男の前歯が灰色に…歯科検査で「神経が死んでいる可能性」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が8日、自身のブログを更新。違和感を感じていた3歳の次男“じろ”君の前歯の異変について、歯科医院で検査を受けた“続報”を明かし、母としての不安と注意喚起をつづった。
【写真】「永久歯に神経が通っていない…？」桃が公開した患部のレントゲン写真
1月28日に更新したブログにて、にっこりとほほ笑む次男の写真や口元をアップにした写真とともに「この写真のじーの顔をみて、気になること、わかる？？？？」つづり、前歯の片側がわずかに灰色がかって見えることに気づいたと明かしていた。「かなり絶妙なんだけど…じーの前歯の片側だけ、ちょっとだけ灰色に見えるのです…」と説明し、最近ぶつけた記憶はないものの、「もしや…この時？」と約3ヶ月前に転倒した出来事を思い出したことや、桃自身も幼少期に
前歯の神経が死んで黒くなっていた経験があることを告白。「いや…じーとレベル違いで黒いじゃん！！笑」「同じ歯の位置で、おそろいだね笑」とユーモアを交えつづっていた。
この日、桃は「神経が死んでしまった？歯。続編」と題してブログを更新。以前、次男の歯が灰色に変色していることを報告していたが、「その続き！」として、レントゲン撮影が可能な歯科医院を紹介してもらい、改めて診察を受けたことを報告した。
診察の結果については、「先生曰く、やはり神経が死んでる可能性が高いとのこと」と説明。レントゲン写真では「神経が死んでいる歯だけ、上の方でスタンバイ
している永久歯に神経が通っていない…？？！」とし、「永久歯に影響する可能性があるかも…」と医師から説明を受けたという。
一方で「神経ってすごい生命力らしくて、稀に復活して白く戻る可能性もあるみたい」と、わずかな希望も記した桃。ブログのコメント欄にも同様の経験談が多数寄せられ、「本当にあることなんだ…！ってびっくり」と心境を明かした。
ただ、現時点では歯の色に変化はなく、「今のところ、変わらず灰色」と報告。「この記事のみんなのコメント欄がすごく参考になりました」と、ファンへの感謝をつづり、今後は「月に1回の定期検診」を続けていくとした。
また、ケガの原因については「坂を登る系の遊具」で顔をぶつけたことだったと明かし、「みなさん気をつけてください…」と注意喚起。前日には、長男・たろくんも同様の遊具で顔をぶつけ、鼻をケガしたことを告白し、「はぁぁぁぁ大怪我にならなくてよかった…」と胸をなで下ろした。
最後は「本当、ただの公園でも危険が隣り合わせ」と子育て中のリアルな不安を述べ、ブログを締めくくった。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる
22年5月5日に第2子次男が誕生した。
