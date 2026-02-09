ドコモ「衛星通信」2026年4月以降に開始、au Starlink Direct対抗で4G対応スマホすべてが対象に
auに続いてドコモも衛星通信サービスを本格的に開始します。詳細は以下から。
NTTドコモの報道発表資料によると、同社は2026年度初頭に衛星とスマホが直接通信できるサービスを開始するそうです。
地上の基地局を介さずにスマートフォンと衛星が直接接続することで、山間部や海上、そして基地局が利用できなくなった被災地などでテキストメッセージの送受信や対応アプリでデータ通信できるとのこと。
対象となるのはドコモのLTEに対応したスマホを利用している個人・法人ユーザーすべてとしており、パートナー企業や提供料金、対応エリア、対応機種および対応アプリなどの詳細については後日発表するとしています。
なお、衛星通信サービスはNTTグループが展開する宇宙ビジネスのブランド「NTT C89」の取り組みの1つ。
NTTの取り組みは以下のページで解説されています。
NTT C89 未来に、新しい星座を。│ NTTグループの宇宙ビジネス
