英国で、泥棒がラマの牧場に逃げ込んでしまったところ、８頭のラマに取り囲まれ、動けなくなってしまった間に警察が到着し逮捕された。英紙デーリー・スターが８日、報じた。

英ダービーシャー州サウス・ノルマントンのカントリーハウス「カーンフィールド・ホール」近くで、３０代の男が女性からタバコを奪い、警察から逃れようとしてカーンフィールド・ホール内の牧場に入り込んだ。暗闇の中、ラマがいる囲いのフェンスを飛び越え、闇に紛れようとした。すると、８頭のラマが駆け寄り、男を取り囲んだことで逃走計画は露見した。

牧場主のハイディ・プライスさんは「日が暮れた後、警察から逃げてきた犯人がフェンスを越えてうちの農場に入ってきました。彼は懐中電灯を持っていて、畑を走っていました。うちには８頭のラマがいますが、ラマは日没後に自分たちのテリトリーに人が入るのを嫌います。ラマたちは彼のもとへ駆け寄り、取り囲みました。本当に円を描くように囲んで、そして警戒の鳴き声を上げ始めたんです。その声は、まるで年配の男性が笑っているような音なんです。犯人は畑の真ん中でラマに囲まれていました。男はどうしていいかわからず、本当に怯えきっていました」と語る。

ハイディさんのパートナー、グラハム・オリバーさんが囲いの中にいる男をフェンスの外へ連れ出した。そこへ、警察が駆け付け、逮捕した。

ハイディさんは「本当にラマたちを誇りに思います。この騒動の間、ラマたちは誰にも唾を吐きませんでした。逆境に直面しても、きちんと礼儀を保っていたんです」と胸を張った。

ダービーシャー警察は、サウス・ノルマントンで女性からタバコのパックを盗んだとして、男を窃盗の疑いで逮捕し、その後、警察の保釈下で釈放したと確認した。