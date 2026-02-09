アニメイト、「MOTHER 2」や「ペルソナ5」OSTなどゲーム関連CDを扱う「ゲームミュージックCDコーナー」展開店舗を10店舗に拡大！札幌、名古屋、那覇国際通り店でもコーナーを設置
【アニメイト「ゲームミュージックCDコーナー」展開店舗拡大】 2月9日 発表
(C)Konami Digital Entertainment
アニメイトは2月9日、「ゲームミュージックCDコーナー」の展開店舗を全国10店舗に拡大したことを発表した。
アニメイト池袋本店、渋谷店、秋葉原店、京都店、大阪日本橋店、梅田店、新宿店に加え、アニメイト札幌店、名古屋店、那覇国際通り店の3店舗も対象となる。
コーナーでは、「『悪魔城ドラキュラX～月下の夜想曲～』オリジナル・ゲーム・サントラ」や「『ペルソナ5』オリジナル・サウンドトラック」、「『MOTHER 2 ギーグの逆襲』オリジナル・イメージ・アルバム」をはじめ、昭和に発売された懐かしい作品から令和の最新作品まで、メーカー・ジャンル問わず取り扱っている。
そのほかにも、「NieR」、「Splatoon」シリーズなど、人気作のCDが取り揃えられている。
商品情報
「悪魔城ドラキュラX～月下の夜想曲～」オリジナル・ゲーム・サントラ
価格：2,350円
「ペルソナ5」オリジナル・サウンドトラック
価格：4,400円
「MOTHER 2 ギーグの逆襲」オリジナル・イメージ・アルバム
価格：2,990円
※在庫状況は店舗により異なります。
展開店舗
アニメイト池袋本店、札幌、渋谷、名古屋、秋葉原、京都、大阪日本橋、那覇国際通り店、梅田、新宿
※売り場構成は変更になる場合がございます
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)SHIGESATO ITOI / Nintendo (C)HOBONICHI