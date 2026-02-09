【アニメイト「ゲームミュージックCDコーナー」展開店舗拡大】 2月9日 発表

アニメイトは2月9日、「ゲームミュージックCDコーナー」の展開店舗を全国10店舗に拡大したことを発表した。

アニメイト池袋本店、渋谷店、秋葉原店、京都店、大阪日本橋店、梅田店、新宿店に加え、アニメイト札幌店、名古屋店、那覇国際通り店の3店舗も対象となる。

コーナーでは、「『悪魔城ドラキュラX～月下の夜想曲～』オリジナル・ゲーム・サントラ」や「『ペルソナ5』オリジナル・サウンドトラック」、「『MOTHER 2 ギーグの逆襲』オリジナル・イメージ・アルバム」をはじめ、昭和に発売された懐かしい作品から令和の最新作品まで、メーカー・ジャンル問わず取り扱っている。

そのほかにも、「NieR」、「Splatoon」シリーズなど、人気作のCDが取り揃えられている。

商品情報

「悪魔城ドラキュラX～月下の夜想曲～」オリジナル・ゲーム・サントラ

価格：2,350円

「ペルソナ5」オリジナル・サウンドトラック

価格：4,400円

「MOTHER 2 ギーグの逆襲」オリジナル・イメージ・アルバム

価格：2,990円

※在庫状況は店舗により異なります。

展開店舗

アニメイト池袋本店、札幌、渋谷、名古屋、秋葉原、京都、大阪日本橋、那覇国際通り店、梅田、新宿

札幌店

名古屋店

大阪日本橋店

秋葉原店

秋葉原ANNEX店

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※売り場構成は変更になる場合がございます

(C)Konami Digital Entertainment

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C)SHIGESATO ITOI / Nintendo (C)HOBONICHI