10Æü(²Ð)¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µÄã²¼¡¡11Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¡¡¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü10Æü(²Ð)¤Ï¡¢À¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë11Æü(¿å¡¦·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤â¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10Æü¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤²¼¤êºä¡¡ËÌ³¤Æ»¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç±Æ¶Á¡ÖÂç¡×
ÌÀÆü10Æü(²Ð)¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì¥·¥Ê³¤ÉÕ¶á¤ÇÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìë¤Ï¶å½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾¤«¤éÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢¶å½£¤ÏÃëº¢¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î³ÆÃÏ¤â¸á¸å¤Ï±À¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Ìë¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÆÃ¤ËÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯ËÌ³¤Æ»¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï±Æ¶Á¤¬¡ÖÂç¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¡¡ µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Ãí°Õ
11Æü(¿å¡¦·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µ¤ÏÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12Æü¡Á14Æü¤Ï¹ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì 15Æü¤«¤éËÌÆüËÜ¤Çµ¤°µ±Æ¶Á
12Æü(ÌÚ)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢15Æü(Æü)¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜÉÕ¶á¤ËÁ°Àþ¤¬¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¤Óµ¤°µ¤¬²¼¹ß¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌÆüËÜ¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´¨ÃÈº¹¤âÂç¤¤¯¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤Ê°ì½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£ ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤ µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸
