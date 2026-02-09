まだインターネットが普及していない頃、「世界」を知る術は限られていた。そんな時代に、紛争地のルポや各国の要人インタビュー、そして独自の情報網によるレポートを日本人に届けたのが、作家・国際ジャーナリストの落合信彦氏だ。のちに世界に飛び出す多くの若者がその著書を貪るように読んだ。著書の累計発行部数は2000万部超。84歳で永眠した同氏の先見性は今もなお、全く色褪せていない。【全3回の第2回】

【貴重な写真の数々】落合陽一さんと落合信彦さんの親子対談のショット。アウン・サン・スー・チーさんへのインタビューカットなど

中東の混迷とクリミア半島の未来を予見

落合氏が伝えてきたことは、現代の世界情勢を考えるうえでも重要な意味を持つ。

昨年10月にイスラエルとイスラム武装組織ハマスは停戦合意を結んだが、今もガザ地区では散発的な戦闘が続く。

イスラエル側の指導者はベンヤミン・ネタニヤフ首相だが、落合氏は同氏を3度にわたりインタビューした。

最初の取材は湾岸戦争後の1991年秋のものだ。まだテルアビブにイラクから撃ち込まれたミサイルの残骸が残るなか、当時、外務次官のポストにあったネタニヤフ氏は落合氏の取材にこう話している。

「真の（中東）和平は当事者双方が完全に納得したものでなければならない。笑顔やきれいごとだけで和平プロセスが進められてはならない。希望的観測に立っての和平交渉などもってのほか。それで平和がくるなら政治家はいらない」（『ザ・ラスト・ディケイド 巨人・奇人・変人』より）

その言葉からは、今に至るまで変わらないネタニヤフ氏の政治姿勢の本質が滲み出ている。

インタビューを通じてイスラエルとアラブ諸国の対立の本質が何かの考察を深めた落合氏は、こうも綴っている。

〈アメリカにしてもヨーロッパ諸国にしてもできるだけ早く中東和平を実現させたい。石油が絡んでいるからだ。だから1993年9月の暫定自治協定のような小手先だけの和平、ガラスの平和にしがみつこうとする。そして失敗を繰り返す〉（同前）

まさに、現代まで続く中東の混迷を言い当てている。

ロシアが2022年にウクライナへ侵攻して今も戦争が続いているが、落合氏が当時ウクライナ領だったクリミア半島を取材し、本誌・週刊ポストで〈落合信彦 黒海艦隊に乗り込む！〉と題したレポートを発表したのは1992年のことだ（同年5月22日号）。

時はソ連崩壊直後。黒海艦隊の主要拠点であったセバストポリ海軍基地が位置するクリミア半島がウクライナ領になったことから、艦隊の帰属がロシアとウクライナの間で宙に浮くなか、落合氏は現地に乗り込んだ。

取材に同行した報道写真家の山本皓一氏はこう振り返る。

「当初、落合氏と私は漁船をチャーターして釣りを装いながら黒海艦隊の様子を取材するつもりでしたが、遭遇したのはあまりに意外な光景でした。艦隊の隊員たちに警戒する様子はなく、そのまま乗船取材や撮影が許された。ソ連という巨大国家が崩壊したことで統制が大きく失われたことを現場で実感し、それを落合氏が週刊ポストで報じた。クリミア取材後は落合氏とそのままベルリンの壁が崩壊したドイツに飛び、ネオナチ勢力をインタビューした。冷戦崩壊の激動を伝えるため、世界を飛び回る時代でした」

そして、歴史はめぐる。

再びロシアの統制国家化を進めたプーチン大統領は、2014年にクリミアを併合。落合氏はプーチン氏について「戦争をしたくて仕方がない男だ」と評し、"自分が世界の覇者だとする危険な独裁者"だと警告した。

クリミア併合の2年後の著書『そして、アメリカは消える』ではこう書いた。

〈プーチン大統領は、武力による現状変更を躊躇しない、冷戦時代の亡霊だ〉〈アメリカは大国としての存在感を失ってしまった。今後、世界は『第三次世界大戦』に突き進む可能性がある〉

まさに、いま私たちが目の当たりにしている世界の姿ではないか。

2000年にリニューアルされた『SAPIO』の連載は〈新世界大戦の時代〉と題された。「激動の世界の"一歩先"を読む」という連載のコンセプトそのままに、落合氏は未来を見通していたと言えよう。

（第3回に続く）

※週刊ポスト2026年2月20日号