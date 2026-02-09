ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録、10月に上演決定！
大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』。このたび、ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録が、東京にて10月に上演されることが決定した。
【写真】ミュージカル『薄桜鬼』「HAKU‐MYU LIVE」第4弾メインビジュアル
シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘氏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年に西田大輔体制のもと「志譚 土方歳三 篇」を上演し、2022年にシリーズ10周年を迎えた。
2024年に再び毛利へ襷が渡り、脚本も新たに「真改 土方歳三 篇」「真改 藤堂平助 篇」を上演、2025年12月には、「HAKU‐MYU LIVE 4」を東京・大阪で行い大好評を博した。
1863年（文久3年）2月8日、近藤勇ら浪士組が京都へ向けて出立したとされるこの日に、新選組はじまりの物語が、11年ぶりに上演されることが発表された。
新たなスタートを切る「薄ミュ」シリーズに期待が高まる。
ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録は、東京にて10月上演。
