不倫の代償…新婚ホヤホヤの夫が複数の女性と浮気　わずか2年で離婚の女性が貰える慰謝料はいくら？裁判所の判断は

結婚からわずか4カ月──。夫婦として新たな生活に胸を躍らせた時期に、新婚ホヤホヤの夫が複数の女性と不貞行為をし、さらに同棲までしていたことが判明した。

まさかの裏切りに直面した妻は離婚を決断。精神的苦痛を訴え、慰謝料を求めて裁判に踏み切った。甘い新婚生活のはずが、まさかの夫による連続不貞…。元夫の行為を「悪質」と断じた裁判所が命じた慰謝料の額は…。判決の背景を紐解く。

新婚でまさかの不貞行為、そして離婚

原告の美咲さん（仮名）と被告・翔太さん（仮名）は2020年夏に知り合って交際を始め、2021年に同棲を開始。そして2022年2月に結婚した。ここまでは一見すると、2人は順調に歩んできたようにみえる。

だが、結婚のわずか4カ月後、新婚にもかかわらず翔太さんはSNSで知り合った複数の女性と浮気をする。

さらに、結婚から1年あまり経つと、今度はマッチングアプリで出会った女性との交際をスタート。2年後には、また別の女性と交際した上に、同棲までしていた。

結婚直後から浮気・不貞行為を繰り返した翔太さん。結婚からわずか2年あまり、2024年夏に美咲さんとの間で離婚が成立した。

離婚の前に交わされた離婚合意書には財産分与や写真削除等の条項はあったが、慰謝料についての記載はなかったという。

新婚で裏切り…妻は精神的苦痛を主張

原告の美咲さんは、結婚間もない時期に夫（当時）の翔太さんが続けざまに多数の女性と不貞行為をし、最終的には同棲にまで発展していたことの悪質性を強調した。

これらの行為によって受けた精神的苦痛は甚大であり、慰謝料は200万円が相当であると訴えた。

離婚合意書についても、「慰謝料は含まれない」「財産分与などとは別個の問題である」という点を離婚協議の場で被告・翔太さん側に伝えており、慰謝料請求を放棄した事実はないとも主張した。

元夫側は「減額」を主張…

一方、被告の翔太さんは慰謝料の支払い義務は争わない姿勢を見せつつ、以下3点の事情から減額されるべきであると主張した。

・生活費の扱い

美咲さんには「夫婦で助け合う」という考えがなく、美咲さんが立て替えた生活費を借金のように返済するよう求められた。

・働くことの強要・監視

収入の少なさに対する不満から、働くことを常に強く求められ、共通の知人を通じて仕事ぶりを監視されていたため、精神的に疲弊した。

・暴言の存在

美咲さんから「旦那はいらない」「子どもだけ欲しい」などといった被告をないがしろにする言葉を繰り返し浴びせられたと主張した。

また、離婚合意書については「これで全て終わり」と美咲さんに言われたことで、慰謝料も含めて完全に清算されたと理解していたと主張した。

元夫の不貞「悪質」と裁判所

裁判所は、まず被告・翔太さんの不貞行為について「態様は悪質」と断じた。

結婚からわずか4カ月程度で不貞行為を開始し、その後も別の女性との関係が続き、最終的には同棲に至っている点を指摘。「原告の精神的苦痛は察するに余りある」として、原告・美咲さんの精神的苦痛は極めて大きいと判断した。

また、被告側の慰謝料の減額を主張した理由のうち、「生活費の扱い」については、夫婦共働きの場合には双方の負担金額を決めるのは「何ら不自然ではない」として、負担分を超える金額を支払った美咲さんが返済を求めるのは「不合理とは言えない」と判断した。

また「働くことの強要・監視」や「暴言」については、いずれも「証拠がない」として退けた。

離婚合意書については、慰謝料に関する記載が一切ない事などを根拠に、慰謝料請求を放棄するとの合意があったとは認められないと判断した。

東京地裁は1月、被告の翔太さんに対して、請求額通り慰謝料200万円と、2024年7月9日以降の年3%の遅延損害金を美咲さんに支払うよう命じた。