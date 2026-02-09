アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）東地区は10日、再開する。すでに1次リーグ突破を決めている首位・神戸はホームでFCソウル（韓国）と対戦。ノエスタ初采配となるミヒャエル・スキッベ監督（61）は、最少人数のメンバー変更で戦うことを明言した。

「私の哲学の中で一番良いチームを送り出すのがある。大きなローテーションは好きじゃない。何人か…2、3人は変更するけど、今のところは（大きな変更は）考えていない。FCソウルへのリスペクトもある。勝利に向かう試合というのも変わらない。もちろん、出ていない選手が悪いわけでもない」

昨年まで4年間指揮を執った広島でもターンオーバーは採用してこなかったが、そのスタンスは神戸でも不変だと強調した。その中で出場チャンスが得られそうなGK権田修一（36）は「Kリーグがまだ開幕していないで分からない部分もあるが、去年のFCソウルは攻撃に特徴があるチーム。出てきた選手の特徴を把握してプレーしないといけない。（チャンスを）与えられた選手は、自分の立場を証明しないといけない」と気合を入れた。

「サポーターに見てもらえるのがうれしい。皆さまも参加して、良い試合にしましょう」と指揮官。百年構想リーグ開幕・京都戦（6日）で負傷交代したFW大迫勇也の状態は気掛かりだが、ノエスタ初采配で快勝を手にしてアジア制覇へ加速していく。