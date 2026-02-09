大リーグ公式サイト「MLB.com」は8日（日本時間9日）、今季期待の新人をランキング形式で発表。ブルージェイズに加入した岡本和真内野手が見事1位に選ばれた。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）、アストロズ・今井達也投手（27）もトップ10に入った。

同サイトは、大リーグ公式データサイト「FanGraphs」の成績予測システム（Steamer）を用いたWAR（勝利貢献度）を基準に、期待の新人をランキング形式で紹介した。

岡本は発表された14選手の中で、トップのWAR2・5を叩き出し「トロントのオフシーズンの補強の重要な1人」とし、22本塁打、OPS・769と成績を予測。WAR2・5は「新人野手では唯一、トップ100に入る」と指摘された。

村上はWAR2・0で5位タイにランクイン。「目を引くのは本塁打数、特に『30本』だ」と30発を予測。今季30本塁打に到達できるのはわずか17人という予想のため、高い長打力に期待がかかる。一方で三振率の高さに「懸念は残っている」とも記された。

今井はWAR1・8で7位タイに入り「左腕バルデスの移籍でローテーションに穴が出たアストロズで効果的な投球が期待される」ものの「ルーキーイヤーは痛みを伴う」とも記され、予想成績は153イニングで防御率4・37、被本塁打20となった。