桃井かおり、厚揚げで作った簡単つまみ披露「完璧な組み合わせ」「盛り付け一つで豪華に」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】女優の桃井かおりが2月9日、自身のInstagramを更新。手作りの簡単つまみを公開し、話題となっている。
【写真】74歳ベテラン女優「簡単なのにお洒落」盛り付け工夫した一品
桃井は「昼が定食したので〜ツマミだけでどうにかお願い」とつづり、簡単つまみの写真を投稿。丸い一口サイズの厚揚げを焼いたものに、長ネギの小口切りを散らした1品を披露した。料理が盛られた無地でシンプルな器を花柄の大きな器に重ねるなど盛り付けにも工夫がされている。
さらに「つまらなくても美味しいからつまらなくは無い」と、簡単だが美味しかったことを桃井らしいユーモラスな表現で報告した。
この投稿には「こういうのが美味しいよね」「簡単なのにお洒落」「厚揚げとネギは完璧な組み合わせ」「盛り付け一つで豪華に見える」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳ベテラン女優「簡単なのにお洒落」盛り付け工夫した一品
◆桃井かおり、厚揚げの簡単つまみ披露
桃井は「昼が定食したので〜ツマミだけでどうにかお願い」とつづり、簡単つまみの写真を投稿。丸い一口サイズの厚揚げを焼いたものに、長ネギの小口切りを散らした1品を披露した。料理が盛られた無地でシンプルな器を花柄の大きな器に重ねるなど盛り付けにも工夫がされている。
さらに「つまらなくても美味しいからつまらなくは無い」と、簡単だが美味しかったことを桃井らしいユーモラスな表現で報告した。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「こういうのが美味しいよね」「簡単なのにお洒落」「厚揚げとネギは完璧な組み合わせ」「盛り付け一つで豪華に見える」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】