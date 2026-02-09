“Wanna One再集結”控えるカン・ダニエル、入隊日に坊主姿公開で反響相次ぐ「綺麗すぎてびっくり」「かっこよすぎ」
【モデルプレス＝2026/02/09】元Wanna Oneメンバーのカン・ダニエルが2月9日、自身のInstagramを更新。入隊日に坊主姿を公開した。
【写真】韓国歌手「綺麗すぎてびっくり」とファン衝撃の坊主姿
同日、陸軍現役として入隊することが明らかとなっているダニエル。Instagramでは「戻ってくるよ」とコメントを添え、坊主姿でポーズする写真や動画を公開した。
この投稿にファンからは「応援してます」「坊主姿もかっこよすぎ」「綺麗すぎてびっくりした」「ずっと待ってるよ」と反響が寄せられている。
ダニエルは1996年12月10日生まれ。韓国の人気オーディション番組「PRODUCE101」シーズン2で結成されたWanna Oneの絶対的センターとして2017年8月〜2019年1月まで活動。Wonna One解散後は個人事務所を設立し、活動している。また、Wanna OneはMnet Plusのリアリティ番組で7年ぶりに再集結することが明らかになっており、注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
