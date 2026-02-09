名古屋名物「ぴよりん」が仙台に出張！ジェイアール東海フードサービスは、宮城県仙台市の百貨店で、2日限定でコラボぴよりんを販売します。

【写真を見る】2日間限定の“ぴよりん” 黄色い｢ひよこ｣姿ではなく…頭や羽が茶色に⁉ 仙台市の百貨店 藤崎本館で販売

今回の限定ぴよりんは、黄色い「ひよこ」ではなく…頭も羽も茶色くなった限定ぴよりん。

宮城県仙台市交通局のマスコットキャラクター「イクスカすずめ」をモチーフにし、名古屋コーチンの卵を使用したロイヤルミルクティー味のプリンを、ホワイトチョコレート味のババロアで包み、白いスポンジのクラムをまとわせています。

2日間限定のぴよりん お値段は？

これは、仙台市の百貨店「藤崎本館」で、開催される「第23回全国駅弁大会とうまいもの市」の一環として販売されるもので、今回は、ぴよりんの誕生15周年を記念して、仙台市交通局と初めてコラボ。

商品は、定番のぴよりんと仙台限定ぴよりんをセットにした「ぴよりん仙台おでかけセット」として、1200円で、2月16日（月）17日（火）の2日間限定で販売されます（イベントは2月16日～25日までの10日間）。

各日250セット限定で、購入には整理券が必要です（1人2セットまで）。

また、会場ではぴよりんのぬいぐるみなどのグッズや菓子類も販売されるということです。