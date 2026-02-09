BLACKPINK・ロゼ、“世界1位”のユーチューバーと対面「どんな関係!?」「スーパーボウルよりもすごい」

YouTubeチャンネル登録者数世界1位のユーチューバー、ミスタービーストが、BLACKPINKのロゼと対面した。

ミスタービーストは2月9日（日本時間）、自身のインスタグラムを更新。「フットボールが好き」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

写真には、リーバイス・スタジアムで行われたNFLスーパーボウルの試合会場を訪れたロゼとミスタービーストの姿が収められている。2人は並んで笑顔を見せ、記念写真に応じている。

ロゼはデニムジャケットにクロップド丈のトップス、ミニスカートを合わせたスポーティーなコーディネート。一方のミスタービーストはオールブラックの装いで、シックな雰囲気を見せた。

トップスター同士の共演に、ファンからは「ロゼだ！」「スーパーボウルよりもすごい」「私たちのロゼが」「なんと！すごい！」「どんな関係!?」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミスタービーストInstagram）

なおロゼは最近、第68回グラミー賞で3部門にノミネートされた。惜しくも受賞は逃したが、ブルーノ・マーズとともに披露した『APT.』のパフォーマンスは世界的な反響を呼んだ。ミスタービーストは2026年2月時点で登録者数4億6000万人を超え、YouTubeチャンネル登録者数で世界1位を記録している。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。