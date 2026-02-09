【セブン‐イレブン】「ななチキ」「ザクチキ(魅惑のうま辛)」が“今だけ”33円引きに

セブン‐イレブンは、フライドチキン「ななチキ」「ザクチキ(魅惑のうま辛)」を対象とした33円引きセールを、全国のセブン‐イレブン店舗にて実施する。

実施期間は、2月12日(木)から2月18日(水)までの7日間限定。期間中は、通常価格232円(税込250.56円)から33円引きの特別価格199円(税込214.92円)で提供される。

本セールは、セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなり、対象商品を購入するごとに33円引きが適用される。「エコだ値」値引き対象商品については、値引き後の価格(税抜)からさらに33円引きとなる。クーポン券との併用は可能。一部店舗では対象商品やキャンペーン内容が異なる場合があり、取り扱いのない場合もある。

【画像を見る】33円引きになる「ななチキ」、「ザクチキ(魅惑のうま辛)」の画像を見る

〈対象商品(税込価格は消費税8%で表記)〉

◆ななチキ

セール価格:199円(税込214.92円)

※通常価格:232円(税込250.56円)

販売エリア:全国

◆ザクチキ(魅惑のうま辛)

セール価格:199円(税込214.92円)

※通常価格:232円(税込250.56円)

販売エリア:全国