SHISEIDO×LISAが描く新章。アルティミューンの進化と自由な美しさ

SHISEIDOは、2026年2月9日（月）より、世界的スターLISAをアルティミューンシリーズのグローバルアンバサダーに迎えた新キャンペーンをスタート。アルティミューンは2014年の誕生以来、世界で331のビューティーアワードを受賞してきたブランドを象徴する美容液です。進化を止めない姿勢と内側から輝く美しさを体現するLISAの存在が重なり合い、年齢に縛られない“自由な美”という新たな価値観を私たちに届けてくれます。

LISAが体現する内側からの輝き

ポップアイコンとしてだけでなく、女優やダンサーとしても進化を続けるLISA。その揺るぎない姿勢は、SHISEIDOが大切にしてきた「本質的な美」と深く共鳴します。

LISA自身も、アルティミューンについて「エイジングに抗うのではなく、長期的に肌を支える点に共感する」とコメント。

内面と外見の両方から自信を育むという考え方が、彼女の生き方と重なり、ブランドのメッセージをより力強く伝えています。

LAGOMの洗顔が春限定に♡サクラ香る朝夜クレンザー登場

進化し続けるアルティミューンの実力

SHISEIDOアルティミューン™パワライジングセラム＜美容液＞

価格：30mL9,900円（税込）／50mL15,180円（税込）／50mL（レフィル）14,630円（税込）／75mL19,800円（税込）

アルティミューン™パワライジングセラムは、2025年3月1日に次世代美容液としてリニューアル。日本独自のバイオ技術を用い、発酵カメリアエキス+※2などの美容成分を角層細胞のすみずみまで届けます。

365日エイジングケア※1を叶え、ハリ、なめらかさ、透明感のある肌へ導く処方設計も魅力。すべての肌タイプに対応し、毎日のスキンケアに寄り添う一本です。

※1年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと

※22014年に発売の初代商品からの全世界における累計受賞数（2025年12月時点、資生堂調べ）

限定キットとキャンペーン情報

新アンバサダー就任を記念し、LISAのサインデザインをあしらったオリジナルミラーまたはポーチ付きの特別キットが登場。

アルティミューンオンラインストア限定キットは2026年3月1日から、全国のSHISEIDO取り扱い店舗では5月1日から順次展開予定です。

アルティミューン オンラインストア限定キット

アルティミューンスペシャルキット（全国SHISEIDO取り扱い店舗）

さらに「FAST.SLOW.FREE.」をテーマにしたキャンペーン映像は、SHISEIDO公式InstagramやXで公開され、LISAのスキンケアへの想いや美の哲学に触れられる内容となっています。

自由に、美しく進化するという選択

年齢や固定観念に縛られず、自分らしい美しさを育てること。それは、LISAとSHISEIDOが共に掲げる未来へのメッセージです。

アルティミューンは、肌の可能性を信じ、毎日のケアを前向きな時間へと変えてくれる存在。

内側から満ちる自信が、表情や生き方まで輝かせてくれるはずです。新しい季節、自分自身の美しさを自由に更新する一歩として、アルティミューンを取り入れてみてはいかがでしょうか♡