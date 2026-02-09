元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が9日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、衆院選で多数誕生した新人議員に自身の経験から忠告した。

8日に投開票された衆院選で、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは、戦後初めて。高市早苗首相（党総裁）人気の高さ、期待感が如実に表れる結果となった。

自民の大幅議席増で生まれたのが、新人議員たち。MC宮根誠司からは「太蔵ちゃんが受かった以来だもんね」と振られた。杉村は05年、小泉純一郎首相（当時）の郵政解散として語り草となった衆院選に当選。“小泉チルドレン”として話題になり、「早く料亭に行ってみたい」など軽率な発言の数々が問題視された。

そうしたいきさつから、宮根からは「すぐ料亭行きたいという人がまた出てくるかも」といじられた。杉村は「これは本当に冗談抜きで、今回、大量に新人議員が当選しました。大量の新人議員が、何か問題をやらかすと、必ず20年前の僕の映像が流れます」と忠告した。

その上で、「失言って法則があるんですよ。MAXにテンションが上がった時に出ますから。今、十分にお気を付けいただきたい。今日から2、3日が一番危ない」とも指摘。「余計なことを言わない方がいいと思います」と呼びかけていた。