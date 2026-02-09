◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)

フィギュアスケート団体で日本は圧巻の演技を次々披露し、2大会連続の銀メダルを獲得しました。個人競技へ期待がかかる記録も飛び出ました。

女子シングル・ショートプログラムでは坂本花織選手がトリプルルッツを完璧に決めるなどノーミスの演技を披露し、今季世界最高の78.88点を記録しました。

男子シングル・ショートプログラムの鍵山優真選手は4回転トウループ+3回転トウループのコンビネーションを成功させ、最大のライバルであるアメリカのイリア・マリニン選手を上回る98.00点を記録。

男子シングル・フリースケーティングの佐藤駿選手はノーミスの演技で194.86点の自己ベストを更新し、涙を流しました。

その中で飛躍的な得点を挙げたのが三浦璃来選手＆木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。

ショートプログラムではトリプルツイストリフトを決めると波に乗り、トリプルトウループやスロートリプルルッツなどミスなくこなし息の合った完璧な演技をみせます。自己ベストを大きく更新する82.84点を記録しました。

フリースケーティングでも映画「グラディエーター」の曲に合わせ、冒頭の3回転ツイストリフトを成功。続くコンビネーションジャンプも決めると中盤も息の合った演技で力を見せます。これまでのフリー自己最高(147.89点)を大きく更新する155.55点を記録。これは世界歴代3位の記録となりました。

銀メダルという大きな功績と自信を手にしたフィギュアスケート日本選手ら。今度は個人競技でそれぞれの力を発揮し金メダルを目指します。