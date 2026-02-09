スヌーピーデザインの新作スマホケースが「iFace」から登場！
モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のデザインを取り入れた新作スマホケースが登場。2026年2月上旬の販売スタートに先駆け、公式オンラインストアにて予約を受け付け中だ。
【写真】「iFace」×「PEANUTS」のスマホケースの新作デザインを見る
新作の「PEANUTS/ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」(5280円)は、以下の4種類のデザインをラインナップ。
スヌーピー＆チャーリー・ブラウン/レッド
ホワイトとレッドのバイカラーを背景に、スヌーピーの頭をなでるチャーリー・ブラウンを描いたほんわかと心温まるアートがかわいい！
スヌーピー/ダンス
ブルーのスクエアフレームから飛び出してハッピーダンスを踊りまくるスヌーピーとチャーリー・ブラウンが主役！架空のレコードショップ「Peanuts Records」のロゴがあしらわれているのもポイント。
きょうだい/のんびり
スヌーピーのきょうだい、アンディとオラフが仲良く並んだハートフルなイラストと、「PEANUTS」ロゴからひょっこり顔を出すウッドストックに注目！
スヌーピー/ドッグハウス
ブラックをベースにホワイトの線画をあしらったクールなデザイン。スタイリッシュに見せかけて、コミックの内容はファニーというバランス感も魅力。
優秀なのはデザインだけでなく、手にフィットするくびれ形状、端末を保護するポリカーボネートとTPUの使い分け、MagSafe対応と、機能面も文句なし。最新のiPhone17は当然のこと、iPhone13以降の機種に対応しているのもうれしい。
販売は2026年2月上旬の予定で、iFace原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店で取り扱われる。確実に欲しいという人は公式オンラインストアでチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
