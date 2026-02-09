中国宇宙産業による中国初のeVTOLが初飛行に成功

中国航天科技集団（CASC）第九研究院が開発した国家宇宙産業による中国初の電動垂直離着陸低空飛行機（eVTOL）が2月6日、中国南西部の重慶で初飛行に成功し、各種の性能検証を順調に完了しました。

このeVTOLは、多様な移動・輸送ニーズに対応するため、迅速にアップグレードできる革新的な構造を持つ機体です。分離式のコア設計を採用しており、主翼・コックピット・シャシーが構成する飛行体と陸上走行体の2形態を備えています。飛行体は2人の乗客を乗せ、高度3000メートル以下の低空を時速150キロで飛行できます。陸上飛行体は全電動スマート線形制御シャシーをベースとし、300キロ以上の航続性能を実現しました。

また、独自開発の自動アライメント・分離結合機構により、各部品の接続・分離をプログラム制御で自動的に実施することが可能です。さらに、カスタマイズ可能なコックピットと複数タイプのシャシー・プロペラモジュールを採用することで、さまざまな使用シーンへの対応力と運用の柔軟性が大幅に向上しています。

このeVTOLは、中国航天科技集団第九研究院が航空適正基準に基づき設計・開発した多機能低空装備であり、有力自動車メーカーと協力し、信頼性の高い陸上走行体を構築しています。ティルトコントロールやインテリジェント飛行・自動運転など五つの主要コア技術により、「宇宙航空レベルのブロック玩具」的なモジュール式組み合わせを実現しており、将来的に交通移動・物流輸送・緊急支援などの分野で重要な役割を果たすことが期待されています。（提供/CRI）