¡Ú2026Ç¯¡Û¥Ñ¡¼¥È¤â½»Ì±ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©Ç¯¼ý160Ëü±ß¤Ç¤âÊ§¤¦¡©
½»Ì±ÀÇ¤È¤Ï¡© ¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ160Ëü±ß¤Ç¤âÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡©½»Ì±ÀÇ¤È¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼Åù¤¬¹Ô¤¦½»Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤ò¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¡ÊÃ´ÀÇÎÏ¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¤¯Ê¬Ã´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢Æ»ÉÜ¸©Ì±ÀÇ¤È»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ½»Ì±ÀÇ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤Ï¹ñ¤ËÇ¼¤á¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¤Î¿Í¤â½»Ì±ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½Äê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ä²ÉÉØ¤Ê¤É¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý204Ëü4000±ßÌ¤Ëþ¤À¤È»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý110Ëü±ß°Ê²¼¤À¤È»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê»ÔÄ®Â¼Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎã³°¤¢¤ê¡Ë¡£Ç¯¼ý160Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ¤Î¶ÑÅù³ä¤È½êÆÀ³ä¤È¤Ï½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë½êÆÀ³ä¤È¡¢½êÆÀ¶â³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÄê³Û¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¶ÑÅù³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÑÅù³ä¤Ï½êÆÀ¶â³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÄê³Û¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Æ»ÉÜ¸©Ì±ÀÇ¤Ï1000±ß¡ÊÉ¸½àÀÇÎ¨¡Ë¡¢»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ3000±ß¡ÊÉ¸½àÀÇÎ¨¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ¤¬1¿ÍÇ¯³Û1000±ß²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ¤Ï¶è»ÔÄ®Â¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í½»Ì±ÀÇ¶ÑÅù³ä¤È¤¢¤ï¤»¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½êÆÀ³ä¤Ï½êÆÀÀÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½êÆÀ¶â³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÍÂ¶âÍø»ÒÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÍø»Ò³ä¤ä³ô¼°Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÛÅö³ä¡¢³ô¼°Åù¾ùÅÏ½êÆÀ³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô½»Ì±ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£
¢§1. ¶ÑÅù³ä¤ÎÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô
¡»ÔÄ®Â¼ÅùÆâ¤Ë½»½ê¤òÍ¤¹¤ë¿Í
¢»ÔÄ®Â¼ÅùÆâ¤Ë½»½ê¤òÍ¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ä»ö¶È½ê¡¢²È²°Éß¤òÍ¤¹¤ë¿Í
²È²°Éß¤ä»öÌ³½ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½»½ê¤¬¤Ê¤¤»ÔÄ®Â¼Åù¤Ç¤â¶ÑÅù³ä¤ÏÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢§2. ½êÆÀ³ä¤ÎÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô
»ÔÄ®Â¼ÅùÆâ¤Ë½»½ê¤òÍ¤¹¤ë¿Í
½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤Ï½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£
¢§1. ½êÆÀ³ä¡¦¶ÑÅù³ä¤È¤âÈó²ÝÀÇ
¡Ú1¡ÛÀ¸³èÊÝ¸îË¡¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÉÞ½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡Ú2¡Û¾ã³²¼Ô¡¦Ì¤À®Ç¯¼Ô¡¦²ÉÉØ¤Ê¤É¤Ç¡¢Á°Ç¯Ãæ¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬135Ëü±ß°Ê²¼¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý204Ëü4000±ßÌ¤Ëþ¡Ë¤Î¿Í
¡Ú3¡ÛÁ°Ç¯Ãæ¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬»ÔÄ®Â¼Åù¤Î¾òÎã¤ÇÄê¤á¤ë³Û°Ê²¼¤ÎÊý
Îã¡§
¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¤ª¤è¤ÓÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
45Ëü±ß°Ê²¼¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý110Ëü±ß°Ê²¼¡Ë
¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç
35Ëü±ß¡ß¡ÊËÜ¿Í¡¦¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¡¦ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Î¹ç·×¿Í¿ô¡Ë¡Ü31Ëü±ß°Ê²¼
¢¨»ÔÄ®Â¼Åù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê»ÔÄ®Â¼Åù¤ÎÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î´ð½à¤ÎµéÃÏ¶èÊ¬¡Ê1µéÃÏ¡Á3µéÃÏ¡Ë¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Î´ð½à¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨Âà¿¦½êÆÀ¤ÏÎã³°¤¢¤ê
¢§2. ½êÆÀ³ä¤¬Èó²ÝÀÇ
Á°Ç¯Ãæ¤ÎÁí½êÆÀ¶â³ÛÅù¤¬¡¢²¼µ¤Î¶â³Û°Ê²¼¤Î¿Í
Îã¡§
¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¤ª¤è¤ÓÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
45Ëü±ß°Ê²¼
¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç
35Ëü±ß¡ß¡ÊËÜ¿Í¡¦¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¡¦ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Î¹ç·×¿Í¿ô¡Ë¡Ü42Ëü±ß°Ê²¼
¢¨»ÔÄ®Â¼Åù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Ñ¡¼¥È¤â½»Ì±ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¥Ñ¡¼¥È¤Î¿Í¤â½»Ì±ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
1. Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ä²ÉÉØ¤Ê¤É¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý204Ëü4000±ßÌ¤Ëþ¤À¤È»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2. Èó²ÝÀÇ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý110Ëü±ß°Ê²¼¤À¤È»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê»ÔÄ®Â¼Åù¤Ë¤è¤êÎã³°¤¢¤ê¡Ë¡£
½êÆÀÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬½»Ì±ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡©¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¼ý160Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¥Ñ¡¼¥ÈÇ¯¼ý¤¬160Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÅù¤Ï¹ÍÎ¸³°¡Ë
¡Ê1¡ËÆ»ÉÜ¸©Ì±ÀÇ
½êÆÀ³ä¡§160Ëü±ß¡Ý65Ëü±ß¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡Ë¡Ý43Ëü±ß¡Ê´ðÁÃ¹µ½ü¡Ë¡á52Ëü±ß
52Ëü±ß¡ß4¡ó¡á2Ëü800±ß
Ä´À°¹µ½ü¡Ê¿ÍÅª¹µ½ü³Û¤Îº¹5Ëü±ß¡Ë5Ëü±ß¡ß2¡ó¡á¢¤1000±ß
¶ÑÅù³ä¡§1000±ß
Æ»ÉÜ¸©Ì±ÀÇ¹ç·×¡§2Ëü800±ß¡Ê2Ëü800±ß¡Ý1000±ß¡Ü1000±ß¡Ë
¡Ê2¡Ë»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ
½êÆÀ³ä¡§160Ëü±ß¡Ý65Ëü±ß¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡Ë¡Ý43Ëü±ß¡Ê´ðÁÃ¹µ½ü¡Ë¡á52Ëü±ß
52Ëü±ß¡ß6¡ó¡á3Ëü1200±ß
Ä´À°¹µ½ü¡Ê¿ÍÅª¹µ½ü³Û¤Îº¹5Ëü±ß¡Ë5Ëü±ß¡ß3¡ó¡á¢¤1500±ß
¶ÑÅù³ä¡§3000±ß
»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¹ç·×¡§3Ëü2700±ß¡Ê3Ëü1200±ß¡Ý1500±ß¡Ü3000±ß¡Ë
¡Ê3¡Ë½»Ì±ÀÇ¹ç·×¡§5Ëü3500±ß¡Ê2Ëü800±ß¡Ü3Ëü2700±ß¡Ë¢¨ÊÌÅÓ¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ1000±ßÉ¬Í×
¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤¬160Ëü±ß¤Ç½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï5Ëü3500±ß¡Ü¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ1000±ß¤Î¹ç·×5Ëü4500±ß²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ºä¸ý ÌÔ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÀÇÌ³Âç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤Ë¤ÆÌó7Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£Âç¼ê¾å¾ì´ë¶ÈÅù¤Ç¡¢ºâÌ³¡¦²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¡£ÀÇ¶â¡¦ÁêÂ³¡¦²ñ·×¤Ë¶¯¤¤¼ÂÌ³ÇÉFP¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ºä¸ý ÌÔ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)