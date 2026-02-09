三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

去年、町の部で優勝した川越町。

これまでライバルの菰野町と1位の座を奪い合い、戦績は8勝8敗。

今年は圧巻の走りで連覇を狙う、そんな思いで初めて監督をつとめるのは服部有里さんです。

「小さい町なので人数が少なくて、選手を集めることは大変だけど少数精鋭。一人ひとりがとても力を持って頑張っているチーム。今年の川越町チームの目標は“町の部”優勝で連覇。菰野町さんには絶対に負けません」と闘志を燃やしました。

今年の川越町は女子力で勝負！

1区を走る水越愛菜選手は「美し国三重市町対抗駅伝に出たくて長距離を始めた。町の部区間賞を目指して頑張る」と語りました。

4区は全国高校駅伝でアンカーをつとめた研屋杏虹選手。

「今回の駅伝の自分の区間はまだ集団で固まっている。集団で走っていたとしても落ち着いて自分のリズムを刻みたい」と自分の走りに徹する姿勢を示しました。

そして7区には、町の部で2年連続区間トップの細川陽菜選手。

「自分が少しでも速い順位でチームに貢献できるように自分の仕事を全うしたい」と話しました。