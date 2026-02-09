新車16万円！ ヤマハ「新型スクーター」に“賛否両論”の反響殺到！

ヤマハは2025年12月22日、新型電動スクーター「JOG E（ジョグイー）」の先行販売を、東京都および大阪府を中心とした地域限定で開始しました。

長年、原付市場の定番として親しまれてきた「JOG（ジョグ）」の名を冠したこのモデルは、電動化とシェアリングエコノミーを融合させた、次世代の都市型コミューターとして大きな注目を集めています。

新型ジョグイーの最大のトピックは、ヤマハ車として初めてホンダ製の交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e：」を搭載したことです。

これは2024年8月に両社が合意したOEM供給提携に基づく第1号モデルであり、車両の製造自体もホンダが担当。

50cc以下の原付に対する環境規制強化を背景に、かつてのライバル同士が手を組んだ歴史的な一台と言えます。

走行システムには後輪インホイールモーターを採用し、ストップ＆ゴーの多い都市部に適したスムーズな走りを実現。

一充電走行距離は53km（30km／h定地走行）ですが、本モデルの真価は「Gachaco（ガチャコ）」のバッテリーシェアリングサービスとの連携にあります。

街中のステーションで消耗したバッテリーを交換するだけで走行を継続できるため、EV最大の課題である「充電待ち時間」から解放されるのです。

今回の先行販売では、車両本体価格を15万9500円（消費税込）という戦略的な低価格に設定。

ただしバッテリーは付属せず、Gachacoとのサブスクリプション契約（月額利用料＋従量課金）が必須となります。

なお、2026年後半にはバッテリーと充電器をセットにした通常販売も予定されており、インフラ未整備地域への展開も視野に入れています。

デザインは、ヤマハの伝統である「人機官能」とEVらしい幾何学的な先進性を融合。

実用面でも、バッテリーを搭載しながらシート下に収納スペースを確保し、USBソケット付きポケットを備えるなど、日常の足としての完成度を高めています。

この新型ジョグイーのパッケージングと、かつてない販売形態に対し、SNSやネットコミュニティでは様々な反響が寄せられています。

まず価格面については驚きの声が多数上がっており、「バッテリー別とはいえ新車の電動バイクが15万円台は衝撃的」「中古の原付が高騰してる今なら選択肢に入る」「ヤマハの『E-Vino』が30万円オーバーだったことを考えるとコストダウンが凄い」といった、導入ハードルの低さを評価する意見が見られます。

またバッテリーシステムに関しても、「EVの弱点であるバッテリー劣化をユーザーが気にしなくていいのは最強のメリット」「常に元気な電池を使える安心感はサブスクならでは」と、シェアリングの利点を歓迎する声が目立ちます。

一方で、インフラとランニングコストには冷静な指摘も見られ、「車両は安くても月額料金と従量課金を計算すると、毎日乗る人以外は割高になったりしない？」「ガチャコのステーションがない地方民はどうすれば…」「台湾のようにコンビニ感覚でバッテリー交換できるようにならないとガソリン車の利便性は超えられない」など、普及への課題を指摘するコメントも散見されます。

デザインについては、「ヤマハらしいシュッとした感じでカッコいい」「ホンダ製だけど顔はちゃんとJOGしてる」と概ね好評で、さらに一部からは「JOGの名を継ぐならもっとスポーティな“ZR”的なモデルの登場も期待したい！」という往年のファンならではの要望も。

このように、賛否両論ありつつも「近所の買い物や通勤ならこれで十分」「静かでトルクフルなモーター駆動は原付一種にこそ合っている」という期待感は根強く、新型ジョグイーの登場は日本の電動バイク普及における重要な試金石となりそうです。