「天使すぎる」「素敵な笑顔」スタジアムMCを卒業の人気モデル、キュートな笑顔の“花束ショット”に惜別の声「またどこかで会えますように」
横浜FCのスタジアムMCを卒業した堀口真帆さんが２月７日、自身のインスタグラムを更新。感謝の思いを綴るとともに、スタジアムMCとしての“最後のショット”を公開した。
“まほち”の愛称で親しまれる堀口さんは、17歳の現役高校生。2021年に雑誌『Popteen』のレギュラーモデルとしてデビューし、昨年はABEMAで配信された恋愛リアリティ番組『キミとオオカミくんには騙されない』や数々のドラマなどにも出演し、注目を集めている。
横浜FCでは、2022シーズンからスタジアムアシスタントMCを務め、2025シーズンにはスタジアムMCに就任。スタジアムを盛り上げてきたが、今年１月14日に昨季限りでの卒業が発表されていた。
そして２月７日、ニッパツ三ツ沢球技場で行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第１節・モンテディオ山形戦が最後の舞台に。会場では詰めかけたサポーターに向けて挨拶を行ない、試合後には花束を手にした笑顔の写真を自身のSNSに投稿。「ありがとうございました」というシンプルな言葉に、これまでの感謝の気持ちが込められていた。
この投稿には、「まほちお疲れ様でした。どんな時でも応援してます」「天使すぎる」「素敵な笑顔」「相変わらず明るい笑顔は癒されます」「またどこかで会えますように」「CUTEすぎる」といった、卒業を惜しむ温かいコメントが数多く寄せられている。
スタジアムを彩ってきた存在が、ひとつの区切りを迎えた一日。堀口さんの新たなステージにも、多くのエールが注がれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】キュートな笑顔がまぶしい！スタジアムMC卒業、堀口真帆さんの横浜FCユニショット！
