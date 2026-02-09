「いつ出産したんだろう」「ノリよく可愛い」第1子出産の岡田結実、『温泉タオル集め旅』出演で反響
テレビ東京で7日、『土曜ゴールデン 温泉タオル集め旅21この冬行きたい雪見の絶景露天SP in岩手』（後6：30〜8：55）が放送され、4日に自身のSNSで第1子出産を報告したタレントの岡田結実が出演。SNSで反響が寄せられた。
【番組カット】湯けむり美人！タオルを巻いて温泉を楽しむ岡田結実
温泉タオル集め旅には、オアシズ・大久保佳代子とたんぽぽ・川村エミコが出演。岡田のほか、3時のヒロイン・ゆめっちもゲスト出演した。
舞台となったのは、歴史と自然に包まれ、さまざまな泉質の名湯・秘湯がひしめく岩手県。岡田は、立ったまま入浴する足元湧出の混浴などに入った。
岡田は、放送の3日前に第1子の出産を報告したこともあり、SNSでは「いつ出産したんだろう」といった声のほか、タオルを巻いて露天風呂に入る岡田の姿に「ノリよく可愛い」といった反響が寄せられた。
