姉が倉科カナの立花のぞみ、新事務所所属を報告「感謝の気持ちを忘れず、より一層努力してまいります」
俳優の立花のぞみ（35）が9日、自身のXを更新し、SHIN ENTERTAINMENTに所属することを発表した。
【写真】似てる！姉が倉科カナの立花のぞみ
立花は「ご報告です。この度、ご縁があり SHIN ENTERTAINMENTに所属する運びとなりました」と伝えた。続けて「これまでの大切な出会いに感謝しながら、感謝の気持ちを忘れず、より一層努力してまいりますので、これからも温かく見守っていただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。立花 のぞみ」とつづった。
1990年12月22日生まれ、熊本県出身。「橘希」の名前で芸能活動を始め、2019年7月に「橘のぞみ」に改名。23年8月に「立花のぞみ」に改名した。日本テレビ系ドラマ『デスノート』、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』などに出演してきた。姉は俳優の倉科カナ（38）。
