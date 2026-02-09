IMP.の横原悠毅が出演する、SBS（静岡放送）情報番組「Soleいいね！」の人気コーナー「ミッションです！横原くん」が放送され、「2025円使い切れ！ぴったりショッピング」と題して、富士山のお膝元・富士宮市で食べ歩きやショッピングを楽しんだ。

最初に訪れたのは、富士山世界文化遺産を構成する重要な資産でもある「富士山本宮浅間大社」。まず参拝からロケがスタートし横原は「某グループのメンバーが健康でいられますようにっていう」と5円を納めIMP.メンバーの健康を祈願した。

続けて300円で「水みくじ」に挑戦。青とピンクのおみくじ用紙の中から好きな色を選ぶことができ、横原は「アルバムがMAGenter（マゼンダ）なんでピンクにします」とIMP.のアルバム名にちなんだピンクの紙をチョイス。番組スタッフは「この先に池があるんですけどそこに浸して、そうすると（おみくじの内容が）浮かび上がってくる」「僕この間ロケハンでやったんですけど大凶が出たんですよ。初めて人生で…気を付けてください」とロケハンでのエピソードを明かした。

横原が境内の池におみくじを浸しだんだんと文字が浮かび上がってきた。結果は「大吉です、ぼくがカバーしますその大凶を」と大吉を当て「願い事、気長に構えよ後に叶う。仕事、仲間を信頼せよ」と読み上げると「いいっすね仕事の『仲間を信頼せよ』。熱いっすよめっちゃいいわ大吉だったし」と大満足の様子だった。

富士山本宮浅間大社を後にして、富士宮グルメを探すため「お宮横丁」へ。横原は350円で購入した名物・富士宮やきそばを食べながらスタッフに「今年どうでした？横原の評価」「もっとこうしてくれたらみたいなとかありました？」と質問した。これに対し、スタッフから「満点です！」「じゃあできればお店の人に積極的に話しかけてもらって、フレンドリーになっちゃうみたいな…どうですか？」と評価された。

最後に残金1370円でお土産店に立ち寄ることになり「ぴったり使い切りたいなせっかくなら」とお土産を探すこと10分、600円の「やきとりカレー」と770円の富士山の形をした「ショコラサンドクッキー」をチョイスし、「これが600円ですもんね。で、770円なので1370円ピッタリだ！しかも（クッキーの在庫が）ラスト1個、いきましょうこれ」とミッションクリアに向けレジで会計。見事残金0円で今回のミッションをクリアし「みんなでおでんとか食べます？」と提案すると、スタッフからは残金0円の横原に「お金ねぇだろよ」とツッコミが入り和やかな雰囲気でロケが終了した。