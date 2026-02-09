ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > MS、Meta、Amazon、Alphabet4社合計のAI投資、GDP比で米国史最大規模… MS、Meta、Amazon、Alphabet4社合計のAI投資、GDP比で米国史最大規模に MS、Meta、Amazon、Alphabet4社合計のAI投資、GDP比で米国史最大規模に 2026年2月9日 14時32分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ AIブームを支える大手テック企業の設備投資が、歴史的な規模に達している。Microsoft、Meta、Amazon、Googleを傘下に持つAlphabetの4社が2026年に計画する設備投資額は最大6700億ドル規模、これは同国のGDP比で2.1%に達する見込みだという。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 笑い話で済ませたい「Microslop」- 生成AI時代の「モダン・タイムス」 AIバブル論の現在地 - 後編 AI半導体から電力へ、「エネルギー・インフレ」が変える競争軸 AIバブル論の現在地 - 前編 「AIは新たな産業革命」に賭けるハイパースケーラー