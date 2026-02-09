AIブームを支える大手テック企業の設備投資が、歴史的な規模に達している。Microsoft、Meta、Amazon、Googleを傘下に持つAlphabetの4社が2026年に計画する設備投資額は最大6700億ドル規模、これは同国のGDP比で2.1%に達する見込みだという。



