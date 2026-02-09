¡Úº£Ç¯½é¡Û¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡¡ËÌÆüËÜ¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ç°ìµ¤¤Ë10Ç¯°ìÅÙ¤Î¹â²¹¤«
¶¯Îõ´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢7Æü(ÅÚ)¡Á8Æü(Æü)¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¥É¥«Àã¡¢ÉáÃÊ¡¢Àã¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âºÇÂç5¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌë¤Î¸å¤Ï¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ä«(9Æü·îÍË)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤ä²£ÉÍ¡¢ÀÅ²¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡î°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç2·î¤ËºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È42Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Æü9Æü(·î)¡¢¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£ËÌÉô¡¦¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþ¤Ç¤Ï15Æü(Æü)º¢¤«¤é¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ë·Ù²ü
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤«´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤Î2ÇÜ¡Á4ÇÜ¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»¥ËÚ»Ô¤äÀÄ¿¹»Ô¤Ê¤ÉÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤Î2ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Î¤¿¤á¡¢Â¿ÀãÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ê¤ÉÍ»ÀãºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Í»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Í»Àã¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Ë¤è¤êÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤êÂçÎÌ¤Î¿åÊ¬¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¿»¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ß¡¢¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³´ÖÉô¤äµÞ¤Ê·¹¼ÐÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²°º¬¤Î¾å¤ÎÀã²¼¤í¤·¤ä¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£