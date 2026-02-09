これからの予定【発言・イベント】
17:00 シムカス・リトアニア中銀総裁、講演
21:00 レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
10日
1:00 米NY連銀インフレ期待（1月）
ラガルドECB総裁、金融経済会議出席
ナーゲル独連銀総裁、インフレに関する討論会出席
3:30 ウォラーFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
4:30 マン英中銀委員、会議出席
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
5:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
7:00 ミランFRB理事、WBURインタビュー応じる
※予定は変更されることがあります。
21:00 レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
10日
1:00 米NY連銀インフレ期待（1月）
ラガルドECB総裁、金融経済会議出席
ナーゲル独連銀総裁、インフレに関する討論会出席
3:30 ウォラーFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
4:30 マン英中銀委員、会議出席
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
5:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
7:00 ミランFRB理事、WBURインタビュー応じる
※予定は変更されることがあります。