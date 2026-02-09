テクニカルポイント　ユーロドル、中立状態に移行、動き出し待ちに

1.2018　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1985　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1906　一目均衡表・転換線
1.1866　10日移動平均
1.1835　現値
1.1827　一目均衡表・基準線
1.1778　21日移動平均
1.1747　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1716　一目均衡表・雲（上限）
1.1679　100日移動平均
1.1639　一目均衡表・雲（下限）
1.1625　200日移動平均
1.1538　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ユーロドルは、先週後半以降に下降トレンドから中立状態へと移行している。水準は１０＋２１日線に挟まれた水準での揉み合い。ＲＳＩ（１４日）は５４．６と、５０付近での揉み合いが続く中でやや買いバイアスが優勢になっている。まずは、１０＋２１日線からの抜け出し待ちとなる。