テクニカルポイント ユーロドル、中立状態に移行、動き出し待ちに
1.2018 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1985 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1906 一目均衡表・転換線
1.1866 10日移動平均
1.1835 現値
1.1827 一目均衡表・基準線
1.1778 21日移動平均
1.1747 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1716 一目均衡表・雲（上限）
1.1679 100日移動平均
1.1639 一目均衡表・雲（下限）
1.1625 200日移動平均
1.1538 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ユーロドルは、先週後半以降に下降トレンドから中立状態へと移行している。水準は１０＋２１日線に挟まれた水準での揉み合い。ＲＳＩ（１４日）は５４．６と、５０付近での揉み合いが続く中でやや買いバイアスが優勢になっている。まずは、１０＋２１日線からの抜け出し待ちとなる。
