40歳・イモトアヤコ、初挑戦した手焼きクッキーを披露 “不ぞろい”で手作り感たっぷり「食べる時、息子さんも楽しいだろうなぁ」「ご家族、仲良く味わってくださいね〜」
タレントのイモトアヤコ（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。「40歳 人生ではじめてクッキー焼いてみました」と報告し、手作りしたクッキーを写真で紹介した。
【写真】「色んな大きさがあって食べる時、息子さんも楽しいだろうなぁ」イモトアヤコの手作りクッキー
「手前味噌ですがかなり美味しく焼けました」と味の感想を伝え、オーブンから出した焼き立てのクッキーとお皿に盛り付けた様子の2枚の写真をアップ。型は使っていないようで、不ぞろいな大きさが手作り感たっぷりな仕上がりとなっている。
「やってみるとテンションあがるものです」と初体験のクッキー作りを振り返りつつ、写真は記念としてライカのカメラで撮影したことを明かしていた。
コメント欄には「クッキーの仕上がり、素晴らしいですね」「美味しそうに焼けましたね」「手作り感 コーヒーにあいそう」「色んな大きさがあって食べる時、息子さんも楽しいだろうなぁ」「お子さんも喜びますよね」「挑戦って、素敵ですね」「ご家族、仲良く味わってくださいね〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子長男（4）の出産を報告した。
