タレント上沼恵美子（70）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。電子マネーについて語った。

これまでにも出演番組などで、電子マネーの「PayPay」に50万円チャージしていることを明かしている上沼。現在も「使えるとこが増えたわ〜」と愛用しているが、「ポイントが付いてるねんて、知ってた？何もしてないのに使うだけで」と語った。

ポイントが貯まることを最近知ったといい、「それで見てもらったら、2万9000ナンボ付いてた」と明かすと、共演者は「ええっ」「結構じゃないですか」と驚がく。上沼は「それは使えるの？」と質問した。

しかし同局・北村真平アナウンサーが、電子マネーしか使えない店や財布を忘れた時の“保険”として、2万程度しか入れていないと話すと、「それを入れて何をするの」「どこに行ってんの。1万、2万で済むって」と不思議な様子。

そのため、通常チャージしている金額について聞かれた上沼は、やはり「50万」とサラリ。「こないだ10万切ったから、ザワザワしててん、心が」と打ち明け、「それで40万チャージしてきて、50万になって良かったなって」と話した。

「凄い」「50…」と絶句する共演者をよそに、上沼は「別にええかっこしてるわけじゃないねん」と説明。「だって50も入るもん、ナンボでも。ただあの入れた50万はどこにあるの？スマホの中にあるの？あれが不思議やねん」と笑っていた。