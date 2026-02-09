俳優の須賀健太（31）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの俳優・早乙女太一（34）に「気分で本当に斬ろうとするのをやめてください」とクレームを入れた。

「結構立ち回りの多い舞台とかすると、（早乙女は）大体強い役。僕がボコボコにされる役」と須賀。「殺陣って斬られてるように見せるっていうのを、1番分かってるはず」なのに、早乙女は「たまに当ててくる。蹴りは本当に当ててくる」と明かした。本番後に須賀が「当たってたよ？」と指摘すると、早乙女からは「気の抜けた顔してたから。時代が時代なら、お前本当に斬られてる」と言われたという。

これについて早乙女は、「その時は舞台で共演していて、70公演とか毎日同じことをやる。彼の本番の飽きというか、慣れ感。蹴られてること分かってるからみたいな。そういう感じを出していたので、緊張感をもう1回持たせるために、ちょこっとお腹蹴りました」と説明。口頭で伝えたらいいという須賀の意見には、「殺陣もセリフはないけど、会話でやらないといけない」と返し、「その一撃によって、彼の芝居が変わってくる。結果、1回転すればいいだけなのに、2回転してた」と須賀も気合を入れ直したそう。

須賀が悪い流れになり、MCのハライチ澤部佑は「じゃあ、須賀くんが謝ってもらっていいですか？」。これに須賀は素直に応じ、「気を抜いていてすみませんでした」と頭を下げて笑いを誘った。