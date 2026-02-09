ロックバンドDragon Ashのギター、ボーカル、Kjこと降谷建志（47）が9日、インスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎え、加齢に対する思いを明かした。

降谷は「いやだああああああああああぁ いやだいやだいやだいやだいやだいやだあぁ」と書き出し、「47歳とかなんのいやだあああ37歳とかがいいじゃん」と吐露。「年齢なんてただの数字とか言ってんのジジィとババァだけじゃんクッソ絶対嫌じゃんいやだあああぁ」と悲鳴をあげた。

続けて「どうもこんばんわ 降谷建志47歳 独身 職業バンドマンですっとかプロフまじで地獄だけどもういっその事このまま押して参るしかなぇじゃんいぃ〜やぁ〜だぁ〜」（原文ママ）とユーモアを交えて自虐しつつも、「でも皆さんのお祝いの言葉はとても嬉しいです！どうもありがとう」とフォロワーの祝福に感謝。「これからも宜しくお願いします」と呼びかけた。

この投稿に、音楽仲間などからの祝福コメントも多数寄せられ、マキシマムザホルモンのナヲは「あたしも立派なBBAだけど『年齢なんてただの数字』じゃねぇ 『生きてきた証』や え？まだ40代なの？？おっくれてるぅー！笑 あたしなんてもう50代入ったかんね！かっけーーーー 早く追いついておいで笑 追い越すことは一生できないけどな！！！わっはっはー！！！ってことで、おめでと」とメッセージを寄せた。

降谷は2008年に女優のMEGUMIと結婚。09年2月には、19年に俳優デビューを果たした長男の降谷凪（ふるや・なぎ）が誕生したが、23年12月に離婚が成立したことを報告した。