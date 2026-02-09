お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。米ロサンゼルスに拠点を移したことについて語った。

24年12月に米ロサンゼルスに拠点を移したゆりやんは、MCの黒柳徹子（92）から「ロスはなんでお暮らしになろうと思ったの？」と聞かれ、「ハリウッドスターになりたくってですね、アメリカに行きたいと思いまして。ハリウッドスターといいながら、ニューヨークとロサンゼルス迷ったんですが。やっぱり映画の街、映画が好きなのでハリウッドを選びました」と伝えた。

黒柳から「ロサンゼルスへいらっしゃる時には、ご両親にご相談なさった？」と聞かれると、「はい。両親にも言ったんですけど、全然、反対とかされずに」と明かした。

そして両親との現在の関係を問われ、「毎日にように電話をしてまして、『今日、こんなことあった』とか。『何があった？』とか聞かれても、めんどくさい時は『別に〜』みたいな感じで」と答えた。

さらにお金の心配がないかを聞かれると、「お金もね…ドルが高いですので、いろいろ、どうなるんだろうと思ってたんですけども。あんまり計算しないようにしてます。計算すると余計高く感じてしまいますので」と打ち明けた。そして「でも、大丈夫は大丈夫だった？」の問いには「大丈夫になるように頑張ろうと思ってまして」と答えた。