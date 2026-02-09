ÌµÌÈµö¤È¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¡¡Ìµ¿¦¤Î64ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¡ÖÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ò¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ô¿·³ã¡Õ
Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤ÎÌµÌÈµö±¿Å¾¤È¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»°¾ò»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê64¡Ë¤¬9Æü¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï9Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬º¢¡¢»°¾ò»Ô¾¾¥ÎÌÚÄ®¤Î»°¾ò»ÔÆ»¤ÇÌµÌÈµö¤Ç¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î·ï¤ÇÃË¤¬ÌµÌÈµö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢ÃË¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¡£
ÃË¤«¤é¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤áÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö»äÌ¾µÁ¤Î¼Ö¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤Ë¼ò¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£