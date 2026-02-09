Wリーグのレギュラーシーズン全日程が終了…Wリーグプレミアはトヨタ自動車が1位通過でプレーオフへ

2月8日、『大樹生命 Wリーグ 2025－26シーズン』は全日程を終了。最終順位が確定し『京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26』と『Wリーグ ディビジョン入替戦2025－26』の出場クラブと対戦カードが発表された。

Wリーグプレミアはトヨタ自動車アンテロープスが23勝5敗の好成績でリーグ1位通過を果たした。続いてデンソーアイリスが18勝10敗で2位につけ、富士通レッドウェーブとトヨタ紡織サンシャインラビッツが16勝12敗で並んだが、直接対決の結果で3位が富士通、4位がトヨタ紡織となった。この4チームは『京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26』に進み、1位のトヨタ自動車と4位のトヨタ紡織が、2位のデンソーと3位の富士通がセミファイナルで対戦する。

5位には15勝13敗のENEOSサンフラワーズが、6位には12勝16敗のシャンソン化粧品シャンソンVマジックが位置づけた。9勝19敗で7位のアイシンウイングスは、『Wリーグ ディビジョン入替戦2025－26』への出場が決定。Wリーグフューチャー2位の山梨クィーンビーズと対戦する。8位の羽田ヴィッキーズは3勝25敗でWリーグフューチャーへの自動降格が決定した。

Wリーグフューチャーは日立ハイテククーガーズが22勝2敗と圧倒的な強さを見せ優勝。来シーズンのWリーグプレミアへ自動昇格を果たした。山梨クィーンビーズとプレステージ・インターナショナルアランマーレは17勝7敗で並んだが、直接対決の結果で山梨が2位となり『Wリーグ ディビジョン入替戦2025－26』の挑戦権を手にした。

Wリーグプレミア、Wリーグフューチャーの最終順位、入替戦とプレーオフの日程は以下の通り。

■Wリーグプレミア順位



1位：トヨタ自動車アンテロープス 23勝5敗



2位：デンソーアイリス 18勝10敗



3位：富士通レッドウェーブ 16勝12敗



4位：トヨタ紡織サンシャインラビッツ 16勝12敗



5位：ENEOSサンフラワーズ 15勝13敗



6位：シャンソン化粧品シャンソンVマジック 12勝16敗



7位：アイシンウイングス 9勝19敗



8位：羽田ヴィッキーズ 3勝25敗

■Wリーグフューチャー順位



1位：日立ハイテククーガーズ 22勝2敗



2位：山梨クィーンビーズ 17勝7敗



3位：プレステージ・インターナショナルアランマーレ 17勝7敗



4位：三菱電機コアラーズ 15勝9敗



5位：SMBC TOKYO SOLUA 6勝18敗



6位：姫路イーグレッツ 6勝18敗



7位：新潟アルビレックスBBラビッツ 1勝23敗

■『Wリーグ ディビジョン入替戦2025－26』日程



・2戦先勝方式



・対戦カード：アイシンウイングスvs山梨クィーンビーズ



・会場：国立代々木競技場第二体育館（東京都渋谷区）



GAME1：3月20日 15:00



GAME2：3月21日 15:00



GAME3：3月22日 15:00 ※GAME3は対戦結果により実施されない可能性があり

■『京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26』日程



●セミファイナル 2戦先勝方式



・対戦カード1：デンソーアイリス（2位）vs富士通レッドウェーブ（3位）



・会場：スカイホール豊田（愛知県豊田市）



GAME1：3月28日 13:00



GAME2：3月29日 13:00



GAME3：3月30日 16:30 ※GAME3は対戦結果により実施されない可能性があり

・対戦カード2：トヨタ自動車アンテロープス（1位）vsトヨタ紡織サンシャインラビッツ（4位）



・会場：スカイホール豊田（愛知県豊田市）



GAME1：3月28日 15:30



GAME2：3月29日 15:30



GAME3：3月30日 19:00 ※GAME3は対戦結果により実施されない可能性があり

●ファイナル 3戦先勝方式



・対戦カード：セミファイナル対戦カード1の勝者vsセミファイナル対戦カード2の勝者



・会場：京王アリーナTOKYO（東京都調布市）



GAME1：4月4日 15:00



GAME2：4月5日 15:00



GAME3：4月11日 15:00



GAME4：4月12日 15:00 ※GAME4以降は対戦結果により実施されない可能性があり



GAME5：4月13日 19:00

【動画】Wリーグプレミアのリーグ戦で優勝を果たしたトヨタ自動車のハイライト映像