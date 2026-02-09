ＳＰＫ<7466.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、２６年３月期の期末配当予想を３５円から４０円へ増額し、年間配当予想を７３円（前期６０円）にするとともに、３月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、株主還元姿勢を好感した買いが入っている。



また、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高５６０億８５００万円（前年同期比１０．７％増）、営業利益２８億１６００万円（同１８．３％増）、純利益２０億５１００万円（同１８．１％増）と２ケタ増収増益となったことも好材料視されている。



自動車アフターマーケット補修部品関連が国内・海外ともに堅調に推移したほか、前期に実施した大型買収案件が寄与したＣＵＳＰＡ事業も大きく成長した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高７４０億円（前期比７．７％増）、営業利益３４億円（同２．７％増）、純利益２５億２０００万円（同０．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS