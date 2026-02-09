「これは泣く」「最高の瞬間」ヴェルディレジェンドからクラブ一筋25歳への10番継承に反響
東京ヴェルディは9日に公式Xを更新し、前日のJ1百年構想リーグ開幕節・水戸ホーリーホック戦(○3-1)でクラブレジェンドのラモス瑠偉氏とキャプテンのMF森田晃樹が2ショットを撮る様子を公開した。
ラモス氏は読売クラブやヴェルディ川崎時代に所属し、10番を背負ってプレーしていた。その後は様々な選手が10番を着用してきたなか、今季から森田が背番号を10番に変更。ジュニア時代から東京Vに所属しているクラブ一筋の25歳がキャプテンに加えて新たな大役を担うことになった。
森田は開幕節で2アシストを記録して白星発進に貢献。クラブの投稿によると試合後、森田とラモス氏がスタジアム内で交流したようだ。森田が自身のユニフォームをラモス氏にプレゼントするとラモス氏は「ずっと大事にします!」と喜びながら「(10番)第1号は私です」と笑顔を見せていた。
クラブは「伝説の10番から新10番へ」「クラブの10番が受け継がれた瞬間でした」と紹介。サポーターからは「これは泣く」「素晴らしい写真」「最高の瞬間です」「歴史は繋がっているという事を実感出来るのは素晴らしい」といったコメントが寄せられている。
「あなたのプレーが大好き。一緒にプレーしたかった」#ラモス瑠偉 #森田晃樹#verdy pic.twitter.com/Lb72d4wKdM— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) February 9, 2026